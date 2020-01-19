Дебютные голы Ребича и драматическая развязка битвы на Сан-Сиро в видеообзоре матча Милан – Удинезе – 3:2

Сразу после перерыва Ребич после прострела Конти забил свой дебютный гол за "россонери". Команда Пиоли не покидала половину поля Удинезе, что вылилось в гол Тео Эрнандеса – защитник мощно пробил из-за пределов штрафной. Капитан Удинезе Кевин Лазанья на 85 минуте поразил Сан-Сиро свои голом, который казалось, станет последним в матче. Но в компенсированное время три очка команде Стефано Пиоли принес точный удар Ребича – хорват получил мяч на линии штрафной, сместился ближе к воротам и забил победный гол.