Дебютные голы Ребича и драматическая развязка битвы на Сан-Сиро в видеообзоре матча Милан – Удинезе – 3:2

В 20 туре Серии А Милан на последних секундах вырвал победу над Удинезе. Смотрите видео голов и обзор главных событий в матче на "Футбол 24".

Уже на 6 минуте гости открыли счет, воспользовавшись грубой ошибкой Доннаруммы. Милан долго не мог прийти в себя после фейла своего голкипера и в первом тайме не сумел поразить ворота Муссо.

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Сразу после перерыва Ребич после прострела Конти забил свой дебютный гол за "россонери". Команда Пиоли не покидала половину поля Удинезе, что вылилось в гол Тео Эрнандеса – защитник мощно пробил из-за пределов штрафной. Капитан Удинезе Кевин Лазанья на 85 минуте поразил Сан-Сиро свои голом, который казалось, станет последним в матче. Но в компенсированное время три очка команде Стефано Пиоли принес точный удар Ребича – хорват получил мяч на линии штрафной, сместился ближе к воротам и забил победный гол.

Милан на последней минуте вырвал победу над Удинезе: 20-й тур Серии А, матчи воскресенья