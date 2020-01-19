toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БАРСЕЛОНА - ГРАНАДА ДИНАМО КИЕВ - ЛЕГИЯ

Дебютные голы Ребича и драматическая развязка битвы на Сан-Сиро в видеообзоре матча Милан – Удинезе – 3:2

16:06 215 Читати українською
Дебютные голы Ребича и драматическая развязка битвы на Сан-Сиро в видеообзоре матча Милан – Удинезе – 3:2
Анте Ребич и Франк Кессье празднуют гол хорвата / Eurosport

В 20 туре Серии А Милан на последних секундах вырвал победу над Удинезе. Смотрите видео голов и обзор главных событий в матче на "Футбол 24".

48’ Анте Ребич
72’ Тео Эрнандес
90+3’ Анте Ребич
 
Йенс Ларсен 6’
Кевин Лазанья 85’
6’ Йенс Ларсен
48’ Анте Ребич
72’ Тео Эрнандес
85’ Кевин Лазанья
90+3’ Анте Ребич

Уже на 6 минуте гости открыли счет, воспользовавшись грубой ошибкой Доннаруммы. Милан долго не мог прийти в себя после фейла своего голкипера и в первом тайме не сумел поразить ворота Муссо.

Шевченко и Тассотти прибыли в Милан – тренеры сборной Украины посетили матч "россонери" против Удинезе

Сразу после перерыва Ребич после прострела Конти забил свой дебютный гол за "россонери". Команда Пиоли не покидала половину поля Удинезе, что вылилось в гол Тео Эрнандеса – защитник мощно пробил из-за пределов штрафной. Капитан Удинезе Кевин Лазанья на 85 минуте поразил Сан-Сиро свои голом, который казалось, станет последним в матче. Но в компенсированное время три очка команде Стефано Пиоли принес точный удар Ребича – хорват получил мяч на линии штрафной, сместился ближе к воротам и забил победный гол.

Милан на последней минуте вырвал победу над Удинезе: 20-й тур Серии А, матчи воскресенья

blog_ava
Бутко находится в поисках нового клуба – Шахтер не взял защитника на сборы
09:57
805
Теги
Видеоновости Италия Милан - Удинезе Милан Милан Анте Ребич Анте Ребич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
9
мин
Ювентус
21:45
Парма
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук