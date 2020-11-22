Нападающий Милана Златан Ибрагимович не устает удивлять своей результативностью в 39 лет.

Златан открыл счет в матче 8-го тура Серии А против Наполи. Швед откликнулся на подачу Тео Эрнандеса и головой отправил мяч в сетку. Во втором тайме форвард оформил дубль.

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В нынешнем сезоне Ибра забил уже 10 голов, что делает его лидером бомбардирской гонки Серии А. Более того – Златан еще и установил исторический рекорд Милана. Ранее ни один игрок "россонери" не забивал на протяжении восьми матчей чемпионата подряд.

Добавим, что после 7 туров Милан занимал первое место в турнирной таблице Серии А. Сегодня "красно-черных" обошел Сассуоло, но в случае победы над Наполи команда вернет себе лидерство в чемпионате.

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