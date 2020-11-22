Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч не втомлюється дивувати своєю результативністю у 39 років.

Златан відкрив рахунок у матчі 8-го туру Серії А проти Наполі. Швед відгукнувся на подачу Тео Ернандеса і головою відправив м'яч у сітку. У другому таймі форвард оформив дубль.

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У нинішньому сезоні Ібра забив уже 10 голів, що робить його лідером бомбардирських перегонів Серії А. Ба більше – Златан ще й встановив історичний рекорд Мілана. Раніше жоден гравець "россонері" не забивав упродовж восьми матчів чемпіонату поспіль.

Додамо, що після 7 турів Мілан посідав перше місце у турнірній таблиці Серії А. Сьогодні "червоно-чорних" обійшов Сассуоло, але в разі перемоги над Наполі команда поверне собі лідерство у чемпіонаті.

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