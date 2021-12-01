Форвард Милана Златан Ибрагимович уже на старте матча 15-го тура Серии А сумел расстроить украинского тренера Андрея Шевченко.

Дженоа под руководством Шевченко проводит третий поединок. Соперник очень непрост – Милан. Уже на десятой минуте счет был открыт.

Дженоа – Милан: Шевченко объявил стартовый состав на статусный матч Серии А – онлайн-трансляция

"Грифоны" опрометчиво сыграли вблизи своей штрафной, за что главный арбитр назначил штрафной. К мячу подошел Златан Ибрагимович и прямым ударом забил. Это своеобразная месть Андрею за победный дубль украинца в ворота шведов на Евро-2012 (2:1).

До этого Шевченко провел два матча в Серии А в статусе тренера – уступил Роме и сыграл вничью с Удинезе.