Дженоа під керівництвом Шевченка проводить вже третій поєдинок. Суперник дуже непростий – Мілан. Вже на десятій хвилині рахунок був відкритий.

Дженоа – Мілан: Шевченко оголосив стартовий склад на статусний матч Серії А – онлайн-трансляція

"Грифони" необачно зіграли поблизу свого карного майданчика, за що головний арбітр призначив штрафний. До м'яча підійшов Златан Ібрагімовіч і прямим ударом забив. Це своєрідна помста Андрієві за переможний дубль українця у ворота шведів на Євро-2012 (2:1).

Зауважимо, до цього Шевченко провів два матчі в Серії А у статусі тренера – поступився Ромі і зіграв внічию з Удінезе.

Шевченко здобув перше очко у Серії А – не той результат, якого чекали, колосальні проблеми і неприємна серія Дженоа