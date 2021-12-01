Андрей Шевченко встречается с Миланом в 15 туре Серии А. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию игры Дженоа – Милан ищите в этой новости.

Матч Дженоа – Милан стартует в 21:45 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию, а посмотреть поединок в прямом эфире можно на MEGOGO.

Шевченко стартовал во главе Дженоа с поражения от Ромы, а затем набрал первое очко в Серии А, расписав нулевую ничью с Удинезе. Сегодня встреча с Миланом, проигравшим два предыдущих матча чемпионата.

Стартовые составы команд

Дженоа: Сиригу – Ванхойсден, Масьелло, Васкес – Гильоне, Бадель, Ровелла, Стураро, Камбьясо – Бьянки, Экубан.

Запасные: Шемпер, Маркетти, Сабелли, Бехрами, Бани, Бираски, Пандев, Эрнани, Букcа, Портанова, Туре, Гальдамес.

Милан: Меньян – Калюлю, Томори, Кьяер, Эрнандес – Тонали, Кессье – Мессиас, Диас, Крунич – Ибрагимович.

Запасные: Тэтэрушану, Миранте, Балло-Туре, Конти, Леау, Флоренци, Мальдини, Бакайоко, Габбиа, Салемакерс, Пеллегри.

Шевченко добыл первое очко в Серии А – не тот результат, которого ждали, колоссальные проблемы и неприятная серия Дженоа