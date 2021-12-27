На протяжении своей карьеры 39-летний швед забил почти 500 голов в составе Мальме, Аякса, Интера, Барселоны, Ювентуса, Милана, ПСЖ, Манчестер Юнайтед и Лос-Анджелес Гэлакси. Но Златан выделил мяч за национальную сборную Швеции.

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"Мой гол в ворота Англии в 2012 году – самый лучший. Это идеальная бисиклета", – цитирует Златана Marca со ссылкой на Sportweek.

Заметим, что в 2012 году Швеция победила Англию в товарищеском матче (4:2). Ибрагимович забил все 4 гола своей команды, один из которых вошел во все возможные хит-парады мира.

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