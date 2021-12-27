27 грудня 2010 року у самостійне плавання рушив новий сайт – Футбол 24. Проект медіахолдингу ТРК Люкс встиг про себе заявити трохи раніше, адже з липня функціонував, як окремий розділ, на платформі загальноінформаційного сайту телеканалу новин 24. Проте наприкінці року футбольний ресурс отримав усі необхідні регалії веб-незалежності.

Головним редактором став Юрій Басенко, журналістський штат склали Северин Стецюк та Андрій Думич (які згодом запустять інший популярний проект – Брутальний футбол), а також Орест Патер і Андрій Холявка, невдовзі долучився Юрій Шутка. Невелика редакція облаштувалася на четвертому поверсі старої львівської кам’яниці часів бабці Австрії. У перші місяці за процесом уважно стежив і консультував тодішній шеф 24tv.ua Володимир Самусенко.

Щоб ви собі краще уявляли, скільки води витекло з того часу, ось вам кілька новин, які вийшли на сайті Футбол 24 в історичний день – 27 грудня 2010-го.

Андрій Несмачний запевнив, що залишиться в Динамо;

Динамівець Горан Попов став лише третім серед найкращих гравців року у Македонії;

Алекс Фергюсон хоче придбати Лассана Діарра;

Шуст підписав контракт з Іллічівцем;

Шева рапортує: У відпустку пішов здоровим;

Олександр Ковпак: Після закінчення кар’єри хочу жити в Криму.

Перші ексклюзиви, перший конкурс прогнозів, перші успіхи у показниках відвідуваності сайту – саме вони є надважливим критерієм для залучення рекламодавців. Чудово пам’ятаю напружений серпневий вечір 2011-го, коли одразу п’ять клубів – Динамо, Металіст, Дніпро, Карпати і Ворскла – проводили поєдинки кваліфікації Ліги Європи. Саме тоді вперше у своїй історії ми подолали позначку у 10 тисяч унікальних користувачів за добу і раділи, як діти. Зараз цей показник трафіку зріс у 20 разів, але який же довгий і тернистий шлях нам довелося пройти!

Змінювалися тактики та стратегії, додавалися нові рубрики, сайт покращувався технічно і візуально. Ми втрачали старих авторів і віднаходили нових, штат редакції поступово збільшувався – паралельно зі складнішими завданнями та викликами. Прийшов новий головред – Олександр Гапоненко. Незмінною залишалася тільки наша любов до футболу і своєї професії, а також повага до читача.

Друзі, чимало із вас залишаються вірними Футбол 24 вже чимало років. Багатьох ми знаємо не тільки за прізвищем чи нікнеймом, але й в обличчя. Тож, сподіваюся, вам також буде цікаво, хто наповнює цей сайт життям і сенсом, новинами, онлайнами і чтивом, працюючи для вас щоденно, а нерідко – і вночі.

Команда Футбол 24 – на параді в алфавітній послідовності.

Андрій Бешлей

СММ / фідбек-редактор

Один зі старожилів сайту. Наповнює усі наші пабліки у соцмережах, а також комунікує із учасниками конкурсу прогнозів. Кілька років тому вів доволі яскраву та колоритну рубрику Топ-100, де розповідав історії успіху легендарних футболістів. З дитинства – за Ліверпуль, не пропускає жодного матчу улюбленого клубу.

Андрій Булеца

Редактор стрічки новин

Ні, він не родич чемпіона світу U-20, хоча так – вони обоє із Закарпаття. Періодично це стає приводом у колективі, щоб по-дружньому "підтравити" Андрія (на фото – ліворуч). Усім серцем вболіває за Манчестер Юнайтед і глибоко обізнаний із англійською Прем’єр-лігою. Обізнаний настільки, що за підсумками минулого сезону навіть виграв ящик пива, опинившись серед призерів фентезі від Cantona Pub.

Олег Василишин

Редактор стрічки новин

Народився у Львові, працював вчителем історії, правознавства і львовознавства у школі, а ще викладав історію в Українській академії друкарства. Упродовж шести років мешкав у Білорусі, де писав для газети "Вітебський кур’єр", а також був головним редактором видання "Наш дом".

Учасник кількох музичних проектів, серед яких гурти "Зупинка серця" і "Тостер". Виступав на фестах "Тарас Бульба", "Срібна підкова", "Рок-вибух" тощо. Автор та співавтор понад 150 наукових, науково-популярних та методичних праць, дослідник життя і творчості Володимира Івасюка.

На Футбол 24 – з весни 2019-го, як онлайнер. З 1-го вересня того ж року – на стрічці новин. Та це ж людина-оркестр, подумаєте ви – і матимете абсолютну рацію.

Вадим Грищук

Випусковий редактор / журналіст

"За сезон матчів Удінезе дивлюся більше, ніж Динамо і Шахтаря разом узятих, – зізнається Вадим. – А все почалося з юного Кака, який тільки-но перебрався на Сан-Сіро. Відтоді Мілан та Кальчо стали невіддільними від мого футбольного життя. Цікаво, що в усій моїй родині більше немає жодної людини, яка бодай мінімально цікавилася б "грою мільйонів". Якщо говорити про позафутбольні зацікавлення, то насамперед назву літературу та кіно, де чільне місце відведене сучасним українським книгам та фільмам. А ще обожнюю музичні фести. Саме там мене можна зустріти під час літнього міжсезоння за приготуванням найсмачнішого на світі борщу".

Микита Ковальчук

Редактор стрічки новин / блогер

"Я є частиною цього проекту вже 3 роки, – розповідає Микита. – Звичайно, що футбол став невід’ємним аспектом мого життя. З’явився він там досить несподівано. Коли я навчався у першому класі, мені подарували з нагоди Дня народження футболку Ювентуса із прізвищем Давідс. Так у мене з’явився перший улюблений клуб, хоча й Динамо підтримував, бо – "наші". Пізніше я закохався у Барселону із Роналдінью, адже сплутав його із Давідсом :) Футбол – багатогранна штука. Одні з моїх улюблених тем – расизм у футболі і різні курйозні ситуації, бо без гумору у наш час – неможливо".

Тарас Котів

Заступник головного редактора

"На сайті з 2011 року. То були дивовижні часи, коли мій напарник одружився і доводилося відпрацьовувати по 2 зміни за день, – оповідає Тарас. – Але робота з футболом – ніби постійно на допінгу, тому втоми практично не відчував. Ось і зараз можу провести з роботою по 20 годин на день. Так незчувся, як минуло 9 сезонів, у які вмістилося стільки, що найкращі серіали сховаються. Підсів на футбол з пелюшок, і це стало маніакальною залежністю.

Легенда мовить, що перший матч переглянув у віці кількох місяців на старому, обдрипаному і кволому, як весь тоді ще радянський союз, телевізорі. Пам'ятні дати мого життя дивним чином підлаштовані під топові футбольні події, що досить зручно і символічно. Люблю добре вино і поганих персонажів, типу Моурінью. Життя потребує емоцій. І ви не знайдете кращих драм і трилерів, ніж в Італії, Іспанії та, звісно ж, Україні. Ну, а де ще про це почитати соковитою українською, як не на "Футбол 24" з його завжди чесними та гострими оцінками в небанальний, часом дуже емоційний, спосіб?"

Володимир Лесько

Заступник головного редактора

Мабуть, найкращий експерт з іспанського футболу в українських спортивних ЗМІ. І це – не перебільшення. Володя прокидається з новинами від AS, Marca, Mundo Deportivo etc і засинає під них. Досконале володіння іспанською мовою дозволило йому налагодити безліч тісних контактів із авторитетними колегами з Мадрида, Каталонії, Альбасете, Ов’єдо тощо, хоча вболіває він лише за один клуб – Барселону. А ще Лесько час від часу відкриває у собі талант інтерв’юера. Резонансна та безкомпромісна бесіда із Євгеном Селезньовим, від якої бомбануло так, що "аж Данія здригнулась" – його заслуга.

Тарас Проскурівський

СММ / графічний дизайнер

"У 4 роки я вже на першому матчі Кубка чемпіонів на стотисячному Республіканському (тато – фан Динамо з 1961-го). Клюйверт, Рівалдо, Овермарс і неміч Ліверпуля проти Барселони в 2001-му. Світ тоді для мене перевернувся (Барса – намбер ван і досі). Школа, юрфак, армія, перша нудна робота, друга, третя... Кожен день – максимум матчів, насмішки друзів і переживання за особисте життя від мами. Чемпіонат неважливий – головне футбол. Вживу матчі в Берліні, Барселоні, Римі, Мілані та Ріо. Фінал чемпіонату світу на Маракані та сльози аргентинців. А потім – найкраща робота – вже 3 роки я SMM-редактор на Футбол 24", – усміхається Тарас.

Роман Саврій

Випусковий редактор / журналіст

"Стаж на проєкті – 5 років, – розповідає про себе Роман. – Пишу про німецький і англійський футбол. Можу розшифрувати PPDA. Не знаю, скільки у Мессі дітей :) Вболіваю за МЮ і Дортмунд, респектую Сімеоне. Перший футбольний краш – Отто Рехагель.

Германофіл. Щоранку – прокрастинатор, щовечора – трудоголік. На 80% складаюся з азарту, інші 20% – шедеври SOAD.

Мізантроп. Але якщо ви готові обговорити тутсі і хуту, посперечатися про революцію в Ірані чи пограти в “Chandler’s dumb states game” – називайте адресу, я виїжджаю. Після пандемії, звісно".

Юрій Федина

Випусковий редактор / редактор стрічки новин

"Стаж на проекті – 2,5 роки. Познайомився ближче з футболом у 2009-му, побившись об заклад з другом, що Барса пройде Челсі у півфіналі ЛЧ (дякую Овребо, але своє пиво я досі не отримав). З тих пір почав підглорювати за Мессі і Ко, – зізнається Юра. – Не люблю розбирати ігрові тактики і схеми, не знаю, хто такий Давор Шукер, не пригадаю, коли Карпати ставали володарями Кубка СРСР. Натомість, наосліп зайду в Інстаграм Ванди Нари, назву безліч прикметників до нового фото Джорджини і маю свою теорію, чому екс-подруги гравців Динамо шукають щастя у Шахтарі".

А ще Федина – чемпіон редакції із настільного футболу ;)

Антон Федорців

Випусковий редактор / журналіст

"Футбол для мене – пристрасть родом із дитинства. Журнали, вирізки з газет, автографи зірок, наклейки, матчі української "вишки" в Тернополі наживо та Ліги чемпіонів у телевізорі супроводжували весь мій період зростання, – каже Антон. – Уже підлітком поповнив власну колекцію іноземними енциклопедіями та статистичними довідниками, а в половині обласних центрів вперше побував разом із ультрас Ниви.

Перший футбольний репортаж написав у 9 років, надихнувшись героїчним спротивом "жовто-зелених" у протистоянні з київським Динамо в жовтні 1999-го. Та систематично писати про спорт, і футбол зокрема, почав років за 10. Місцевому тижневику "Місто" якраз бракувало спортивного оглядача, а я мав трохи вільного часу й натхнення. За два роки в газеті вийшло кілька десятків звітів про матчі мого авторства, а Нива проторувала шлях від Другої ліги до Першої і назад.

Під час навчання в університеті футбол залишався на рівні захоплення і способу відволіктись від граніту науки. Та нині політологія і футбол обмінялися ролями. До редакції Футбол 24 потрапив у грудні 2017-го, відгукнувшись на вакансію у мережі. Мій внесок у сайт – новини, анонси та підсумки вікендів, цікаві історії з минулого, неочевидні роздуми над майбутнім і портрети непопсових персоналій".

Костянтин Чайковський

Коментатор текстових онлайнів / автор матчевих звітів

Футбольні вікенди, мідвіки, "тижні збірних" і так далі – це його парафія. Внести у протокол матчу кожен гол та асист, не прогавити заміну чи якийсь із "гірчичників"… У цій доволі рутинній роботі необхідна блискавична реакція та чималий запас витримки. Костя – журналіст за освітою, а у футболі – не лише теоретик, але й практик. Упродовж 10 років займався футзалом у львівській Енергії, але складна травма стала нездоланним бар’єром на шляху до професіональної кар’єри.

Павло Чубка

Редактор стрічки новин

"Мені 19 і я – студент факультету журналістики. Так, у редакції я наймолодший, – сором’язливо зізнається Павло. – Ба більше, у мене найменший стаж роботи у проєкті – немає ще й пів року. Мій улюблений клуб? Безперечно – Реал (той, що Мадрид, а не Сосьєдад чи Бетіс). Я, здається, єдина людина на Футбол 24, яка "топить" за "вершкових".

Футбол – моя професія і хобі. Полюбляю читати детективи – обов’язково з елементами хірургії. Ще в актив занесемо фехтування, якому я колись присвятив 6 років, а зараз регулярно переглядаю змагання "мушкетерів".

Михайло Юхименко

Коментатор текстових онлайнів / автор матчевих анонсів та звітів / блогер

Миха – магістр-історик, фан справжнього Дніпра, Арсенала, Вердера і Реала. Прийшов на Футбол 24 у лютому 2018-го. Хобі: пазли, ігри на ПК, колись монтував футбольні відео. Любить історію, музику, стендапи, всю сучасну медіа-культуру, тактичну аналітику. Унікальні скіли: 1) робить топ-меми для чатиків і ЗМІ, іноді обурюючи клуби УПЛ; 2) знаходить красу в нашій Прем’єр-лізі; 3) шикарно грає на воротах; 4) пише статті на 80 К символів і не публікує. :)

Був адміном і репортером Брутального футболу. Одного разу приїхав до Олександрії на гру з БАТЕ і дивився футбол з охоронцями на ресепшні, бо його не впустили на стадіон – занадто довго кружляв навколо Ніки й не встиг забрати необхідний бейджик.

Юрій Яковлєв

Випусковий редактор / журналіст

"Футбол став улюбленою грою у 1997-му, коли ще дитиною побачив сенсаційне побиття Барселони у виконанні Шевченка та компанії. З того часу почав стежити за грою №1 детальніше, але ніколи не думав, що працюватиму в цій сфері, – усміхається Юра. – На Футбол 24 опинився 4 роки тому за щасливим збігом обставин. Раніше працював юристом і продавав танки, але інколи в житті потрібні зміни.

Зараз виконую роль "суворого дядька" для новачків проекту. Люблю Рому і все італійське. Одного разу відвідав римське дербі, але потрапив у фан-сектор Лаціо (Рома виграла 2:0). То був найбожевільніший матч у моїй біографії".

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Доречно буде згадати добрим словом і наших позаштатних авторів, які прямо зараз активно співпрацюють із Футбол 24. Любомир Кузьмяк (на фото) – один із найкращих інтерв’юерів України, який уже записав, щонайменше, понад 1000 матеріалів. Коло його співрозмовників вражає: від легенд Карпат, Металіста чи Динамо – до Рональда Кумана і Кріштіану Роналду. Ще один майстер футбольних діалогів – це Максим Розенко, столичний журналіст із колосальним стажем.

Сергій Тищенко постачає нам аналітику, яка нерідко справджується незадовго після виходу його чергового блогу. Сергій Костенюк – повелитель білд-апів, забезпечує Футбол 24 фаховими тактичними розборами топових матчів за участю українських команд. Володимир Войтюк – це грунтовне чтиво, яке ніколи не залишає байдужим. Ви ж не прогавили його свіжий текст про найкращого голкіпера НХЛ, який був українцем? Ну а Дмитро Джулай – це просто свято для поціновувачів футбольної публіцистики найвищого рівня.

"Нашим головним надбанням завжди були і залишаєтеся ви, шановні наші читачі. Ми й надалі обіцяємо робити все, аби вам було якомога комфортніше і цікавіше від перебування на нашому сайті. І дочекатися разом з вами уже першого повноцінного ювілею", – написав Юрій Басенко 8 років тому.

Ось і дочекалися. Час минає дуже швидко. Ми – на порозі другого десятка своєї історії. Що ж, тільки вперед і вгору!

З повагою, Олег Бабій

Головний редактор Футбол 24