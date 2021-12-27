Протягом своєї кар'єри 39-річний швед забив майже 500 голів у складі Мальме, Аякса, Інтера, Барселони, Ювентуса, Мілана, ПСЖ, Манчестер Юнайтед і Лос-Анджелес Гелаксі. Але Златан виділив м'яч за національну збірну Швеції.

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"Мій гол у ворота Англії у 2012 році – найкращий. Це ідеальна бісіклета", – цитує Златана Marca з посиланням на Sportweek.

Зауважимо, у 2012 році Швеція перемогла Англію в товариському матчі (4:2). Ібрагімовіч забив всі 4 голи своєї команди, один з яких увійшов у всі можливі хіт-паради світу.

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