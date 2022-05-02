Шведський форвард все частіше отримує травми і перестав бути важливим виконавцем на футбольному полі. У Мілані 40-річний Златан зараз більше виконує менторську функцію, але клуб готовий до продовження співпраці.

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Водночас цей сценарій може відкинути сам Ібрагімовіч, завершивши кар'єру вже на початку літа. Над цим він думає останніми місяцями, а смерть його друга та агента Міно Райоли може лише пришвидшити прощання з футболом, повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, Златану завжди подобався агентський бізнес, і він готовий спробувати себе у цій ролі. Відтак, по завершенні сезону Ібрагімовіч може очолити компанію Міно Райоли. Авторитет шведа може стати вирішальним фактором, аби зберегти найзірковіших клієнтів, серед яких Ерлінг Холанд, Поль Погба, Маттейс Де Лігт та інші.

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