Нападающий Милана Златан Ибрагимович умеет удивить даже тем, как добирается на тренировки.

Эпатажный форвард отдать предпочтение мотоциклу, а не на автомобилю. Златан опубликовал очередное вирусное видео в своих соцсетях. "Еду на работу", – подписал Ибра. Интересно, что такой транспорт считается опасным, и в контрактах многих футболистов прописан запрет им пользоваться.

Роналду одолел коронавирус

Добавим, что совсем недавно нападающий Милана переболел коронавирусом. Несколько дней назад Златан записал обращение, где призвал относиться к болезни вполне серьезно.

К слову, в нынешнем сезоне 39-летний Ибрагимович провел за Милан 6 матчей во всех турнирах, в которых сумел забить 7 голов и отдать одну результативную передачу.

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