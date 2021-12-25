Ибрагимович третий год подряд провокативно поздравил фанатов с Рождеством
12:02 - Читати українською
Форвард Милана Златан Ибрагимович традиционно подошел к выбору поздравления с Рождеством.
В своих соцсетях Златан опубликовал фото свечи в форме руки, демонстрирующей непристойный жест. "Счастливого Рождества!" – лаконично подписал фотографию Ибрагимович.
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Следует отметить, что такие публикации уже стали традицией от шведского форварда. Похожие публикации появлялись в его профиле и два предыдущих года.
Поздравление Ибрагимовича с Рождеством, 2021
Поздравление Ибрагимовича с Рождеством, 2020
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