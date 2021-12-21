Сборная Бельгии провела забавную рождественскую фотосессию – Азар взял на колени младшего брата
15:33 - Читати українською
Игроки сборной Бельгии решили добавить праздничного настроения перед Рождеством.
Бронзовые призеры чемпионата мира 2018 года приняли участие в тематической фотосессии.
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Игроки надели яркие костюмы и стали притворяться детьми. Эден Азар даже взял на колени своего младшего брата – Торгана. Фотографии будут использованы для особых подарочных открыток.
Напомним, сборная Бельгии выиграла отборочную группу и гарантировала себе прямой выход на ЧМ-2022 в Катаре.
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