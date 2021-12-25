Ібрагімовіч третій рік поспіль провокативно привітав фанів із Різдвом
11:59 - Читать на русском
Форвард Мілана Златан Ібрагімовіч традиційно для себе підійшов до вибору привітання із Різдвом.
У своїх соцмережах Златан опублікував фото свічки у формі руки, яка демонструє непристойний жест. "Щасливого Різдва!" – лаконічно підписав світлину Ібрагімовіч.
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Варто зауважити, що такі публікації вже стали традицією від шведського форварда. Схожі публікації з'являлися у його профілі і два попередні роки.
Привітання Ібрагімовіча з Різдвом, 2021
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