Форвард Мілана Златан Ібрагімовіч традиційно для себе підійшов до вибору привітання із Різдвом.

У своїх соцмережах Златан опублікував фото свічки у формі руки, яка демонструє непристойний жест. "Щасливого Різдва!" – лаконічно підписав світлину Ібрагімовіч.

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Варто зауважити, що такі публікації вже стали традицією від шведського форварда. Схожі публікації з'являлися у його профілі і два попередні роки.

Привітання Ібрагімовіча з Різдвом, 2021

Привітання Ібрагімовіча з Різдвом, 2020

Привітання Ібрагімовіча з Різдвом, 2021