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Ибрагимович сыграл в футбол на воде – эпическое видео от форварда Милана

18:34 - Читати українською
Ибрагимович сыграл в футбол на воде – эпическое видео от форварда Милана
Златан Ибрагимович / Фото Vitamin Well

Нападающий Милана Златан Ибрагимович решил вновь подтвердить свое реноме "сверхчеловека".

После завершения сезона для Милана Златан Ибрагимович решил отдохнуть у моря, но на всякий случай взял с собой футбольный мяч.

Ибрагимович стал лучшим игроком Милана в сезоне 2019/20 – швед присоединился к "россонери" только в январе

38-летний швед опубликовал видео в Instagram, на котором он эпично выпрыгивает из воды и в падении через себя пробивает по мячу. "Боже храни королеву", – подписал видео одиозный форвард.

Напомним, в начале января Ибра перебрался в Милан из Лос-Анджелес Гэлакси, но успел забить 10 голов и отдать 5 ассистов в 18 матчах Серии А.

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God Save the Queen

Допис, поширений Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

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Теги
Италия Златан Златан Ибрагимович Милан Милан Видеоновости
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