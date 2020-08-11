Ибрагимович сыграл в футбол на воде – эпическое видео от форварда Милана

После завершения сезона для Милана Златан Ибрагимович решил отдохнуть у моря, но на всякий случай взял с собой футбольный мяч.

Ибрагимович стал лучшим игроком Милана в сезоне 2019/20 – швед присоединился к "россонери" только в январе

38-летний швед опубликовал видео в Instagram, на котором он эпично выпрыгивает из воды и в падении через себя пробивает по мячу. "Боже храни королеву", – подписал видео одиозный форвард.

Напомним, в начале января Ибра перебрался в Милан из Лос-Анджелес Гэлакси, но успел забить 10 голов и отдать 5 ассистов в 18 матчах Серии А.

10 найдорожчих трансферів літа – деякі імена вас здивують