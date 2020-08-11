Ібрагімовіч зіграв у футбол на воді – епічне відео від форварда Мілана

Після завершення сезону для Мілана Златан Ібрагімовіч вирішив відпочити біля моря, але про всяк випадок прихопив із собою футбольний м'яч.

Ібрагімовіч став найкращим гравцем Мілана в сезоні 2019/20 – швед перейшов до "россонері" лише в січні

38-річний швед опублікував відео в Instagram, на якому він епічно вистрибує з води та у падінні через себе пробиває по м'ячу. "Боже бережи королеву", – підписав відео одіозний форвард.

Нагадаємо, на початку січня Ібра перебрався до Мілана з Лос-Анджелес Гелаксі, але встиг забити 10 голів та віддати 5 асистів у 18 матчах Серії А.

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