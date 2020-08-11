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Ібрагімовіч зіграв у футбол на воді – епічне відео від форварда Мілана

18:32 - Читать на русском
Ібрагімовіч зіграв у футбол на воді – епічне відео від форварда Мілана
Златан Ібрагімовіч / Фото Vitamin Well

Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч вирішив знову підтвердити своє реноме "надлюдини".

Після завершення сезону для Мілана Златан Ібрагімовіч вирішив відпочити біля моря, але про всяк випадок прихопив із собою футбольний м'яч.

Ібрагімовіч став найкращим гравцем Мілана в сезоні 2019/20 – швед перейшов до "россонері" лише в січні

38-річний швед опублікував відео в Instagram, на якому він епічно вистрибує з води та у падінні через себе пробиває по м'ячу. "Боже бережи королеву", – підписав відео одіозний форвард.

Нагадаємо, на початку січня Ібра перебрався до Мілана з Лос-Анджелес Гелаксі, але встиг забити 10 голів та віддати 5 асистів у 18 матчах Серії А.

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God Save the Queen

Допис, поширений Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

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Теги
Італія Златан Златан Ібрагімовіч Мілан Мілан Відеоновини
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