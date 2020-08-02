Ибрагимович стал лучшим игроком Милана в сезоне 2019/20 – швед присоединился к "россонери" только в январе

Милан объявил имя лучшего футболиста команды в завершившемся сезоне.

Златан Ибрагимович назван лучшим игроком Милана по итогам сезона 2019/20. Об этом сообщает официальный Twitter "россонери".

Ибрагимович определился со своим будущим в Милане

Заметим, что Ибрагимович провел в команде лишь половину сезона. В начале января нападающий перебрался в Милан из Лос-Анджелес Гэлакси, но успел забить 10 голов и отдать 5 ассистов в 18 матчах Серии А. Милан завершил сезон на 6-й позиции.

К слову, контракт 38-летнего Ибры с клубом истекает. Сейчас будущее звездного шведа остается неизвестным.

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