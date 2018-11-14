Ибрагимович стал автором лучшего гола сезона в MLS – это был его дебютный забитый мяч в Лос-Анджелес Гэлакси

После признания лучшим новичком МЛС Златан Ибрагимович получил еще одну награду по итогам сезона 2018.

Гол шведского нападающего Лос-Анджелес Гэлакси Златана Ибрагимовича в дерби 4-го тура МЛС против Лос-Анджелеса был признан лучшим в сезоне 2018, сообщает пресс-служба лиги.

Ибрагимович признан лучшим новичком 2018 года в МЛС

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу команды шведского форварда. Ибрагимович отметился дублем, принеся "Гэлакси" победу. Его первый мяч, забитый на 77-й минуте матча, был отмечен по итогам сезона.

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