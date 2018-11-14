toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
СБОРНАЯ УКРАИНЫ СЛОВАКИЯ - УКРАИНА ЛИГА НАЦИЙ

Ибрагимович стал автором лучшего гола сезона в MLS – это был его дебютный забитый мяч в Лос-Анджелес Гэлакси

09:58 76 Читати українською
Ибрагимович стал автором лучшего гола сезона в MLS – это был его дебютный забитый мяч в Лос-Анджелес Гэлакси
Златан Ибрагимович / фото из соцсетей

После признания лучшим новичком МЛС Златан Ибрагимович получил еще одну награду по итогам сезона 2018.

Гол шведского нападающего Лос-Анджелес Гэлакси Златана Ибрагимовича в дерби 4-го тура МЛС против Лос-Анджелеса был признан лучшим в сезоне 2018, сообщает пресс-служба лиги.

Ибрагимович признан лучшим новичком 2018 года в МЛС

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу команды шведского форварда. Ибрагимович отметился дублем, принеся "Гэлакси" победу. Его первый мяч, забитый на 77-й минуте матча, был отмечен по итогам сезона.

"Ибрагимович очень раздражает на поле": скандальный судья рассказал о безумии Златана, который не прочь возглавить ПСЖ

Теги
Мир Видеоновости Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Солари официально назначен главным тренером Реала
    Іспанія — 13 нояб364 Солари официально назначен главным тренером Реала
1
дн
:
3
час
:
47
мин
Казахстан
17:00
Латвия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук