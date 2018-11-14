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Ібрагімовіч став автором найкращого голу сезону в MLS – це був його дебютний забитий м'яч в Лос-Анджелес Гелаксі

09:58 512 Читать на русском
Ібрагімовіч став автором найкращого голу сезону в MLS – це був його дебютний забитий м'яч в Лос-Анджелес Гелаксі
Златан Ібрагімовіч / фото із соцмереж

Після визнання найкращим новачком МЛС Златан Ібрагімовіч здобув ще одну нагороду за підсумками сезону 2018.

Гол шведського нападника Лос-Анджелес Гелаксі Златана Ібрагімовіча в дербі 4-го туру МЛС проти Лос-Анджелеса був визнаний найкращим в сезоні 2018, повідомляє прес-служба ліги.

Ібрагімовіч визнаний найкращим новачком 2018 року в МЛС

Зустріч завершилася з рахунком 4:3 на користь команди шведського форварда. Ібрагімовіч відзначився дублем, принісши "Гелаксі" перемогу. Його перший м'яч, забитий на 77-й хвилині матчу, був відзначений за підсумками сезону.

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Відеоновини Світ Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч МЛС Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі
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