Ібрагімовіч став автором найкращого голу сезону в MLS – це був його дебютний забитий м'яч в Лос-Анджелес Гелаксі

Після визнання найкращим новачком МЛС Златан Ібрагімовіч здобув ще одну нагороду за підсумками сезону 2018.

Гол шведського нападника Лос-Анджелес Гелаксі Златана Ібрагімовіча в дербі 4-го туру МЛС проти Лос-Анджелеса був визнаний найкращим в сезоні 2018, повідомляє прес-служба ліги.

Ібрагімовіч визнаний найкращим новачком 2018 року в МЛС

Зустріч завершилася з рахунком 4:3 на користь команди шведського форварда. Ібрагімовіч відзначився дублем, принісши "Гелаксі" перемогу. Його перший м'яч, забитий на 77-й хвилині матчу, був відзначений за підсумками сезону.

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