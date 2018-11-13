"Ибрагимович очень раздражает на поле": скандальный судья рассказал о безумии Златана, который не прочь возглавить ПСЖ

Златан Ибрагимович провел за ПСЖ 4 чемпионских сезона. Знаменитый французский судья Тони Шапрон поделился воспоминаниями о работе на одном поле со шведским форвардом.

Их объединяют проявления безумного поведения. Только если Златан, кажется, всегда такой был и будет, то Шапрон сорвался лишь раз. Когда Ибре прощали его удары кунг-фу, мол, это его стиль жесткой борьбы, то понять агрессию судьи как-то очень трудно. Тони признали французским арбитром года в сезоне, когда он ударил и сразу удалил игрока.

Перед самым завершением своей карьеры он стал известен на весь мир, и это не была приятная слава. Сейчас 46-летний Шапрон, который отсудил примерно 1500 матчей, может преимущественно вспоминать о работе со звездами мирового футбола на одном газоне.

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"Это парень, который очень раздражает. Это касается не только судей. Он всегда обвинял партнеров и пытался создать проблемы на ровном месте соперникам.

Он был сумасшедшим человеком. На мой взгляд, он фантастический игрок, но на поле превращался в кого-то совсем другого. И тебе как арбитру это было очень трудно.

Очень надеюсь, что он просто своеобразный актер. Потому что он говорит столько безумных вещей. Надеюсь, что Златан на самом деле не думает все так, как рассказывает", - сказал Шапрон во время подкаста BBC.

Экс-рефери вспомнил интересный момент, когда Ибра оформил хет-трик в матче с Лорьяном. Шапрон уже было шел с мячом, чтобы отдать его заслуженному герою матча, но столкнулся с дикой натурой шведа.

Referee Tony Chapron oddly refuses to give Zlatan Ibrahimovic match ball after his hat-trick v Lorient pic.twitter.com/6X0zZeqg6P (via @jplusun) — Tom Williams (@tomwfootball) 24 березня 2015 р.

"Он сблизился со мной и просто щелкнул руками и громко сказал: "Мяч!" У меня 4 дочери, и когда кто-то что-то просит без слова "пожалуйста", не происходит никакой реакции.

Это что-то похожее. Некий способ воспитания. Думаю, это было проявлением неуважения. С обществом что-то не так, когда мы забываем о таких простых вещах, как "пожалуйста" или "спасибо".

Далее все стали свидетелями начала шоу Ибрагимовича, ведь никто не решался сказать ему "нет". Я, пожалуй, был единственным, кто ему возразил", - признался Тони.

Отметим, что 37-летний Ибрагимович на днях рассказал, что хотел бы снова начать сотрудничать с ПСЖ, но в другом качестве: "Если я вернусь туда, то только для того, чтобы стать тренером. Это единственный путь для возвращения. Хотя сейчас еще не время. Я до сих пор активный игрок, но когда риму решение вернуться в ПСЖ и стать тренером, я сообщу миру".

Наконец Шапрон рассказал о своем печальном и скандальное завершение карьеры: "Я не хотел ударить этого игрока. Жаль, ведь я завершил карьеру в такой игре, такой ситуацией. Я только человек, который почувствовал боль и испугался в том эпизоде. Это не была агрессия. Я чувствовал усталость.

Это трудно принять после 1500 проведенных матчей, так как в данном моменте это просто был рефлекс. Игроки и тренеры восприняли случай просто как ошибку. Однако для СМИ и соцсетей это была большая история. Я согласен, что судья не имеет права так реагировать и прошу прощения.

Но меня критиковали хуже, чем некоторых игроков. Вспомните великого Зинедина Зидана и его удаление за удар головой в финале ЧМ-2006. Реакция на то, что он сделал, была не такой значительной, как на мой поступок. Уинстон Черчилль когда-то сказал: "Успех заключается в том, чтобы идти от неудачи к неудаче и продолжать улыбаться. Считаю, что именно так мы, судьи, и должны думать".

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