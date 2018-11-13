Ибрагимович признан лучшим новичком 2018 года в МЛС

Шведский форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович стал лучшим дебютантом североамериканской МЛС в 2018 году.

37-летний нападающий – лучший новичок года в МЛС, сообщает официальный сайт лиги.

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В этом году Ибрагимович провел за Гэлакси 27 матчей, в которых забил 22 мяча и отдал 7 результативных передач. Напомним, что швед усилил калифорнийский клуб в марте, перейдя из английского Манчестер Юнайтед. В октябре ЛА Гэлакси Ибрагимовича бездарно проиграл Динамо Хьюстон и не попал в плей-офф МЛС.

Ранее Златан Ибрагимович становился чемпионом Нидерландов, Италии, Испании и Франции.