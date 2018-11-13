toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ДИНАМО КИЕВ

Ибрагимович признан лучшим новичком 2018 года в МЛС

12 ноября 22:57 17 Читати українською
Ибрагимович признан лучшим новичком 2018 года в МЛС
Златан Ибрагимович / Reuters

Шведский форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович стал лучшим дебютантом североамериканской МЛС в 2018 году.

37-летний нападающий – лучший новичок года в МЛС, сообщает официальный сайт лиги.

Топ-10 зірок МЛС: вожак Ібрагімовіч та нестримний Руні – як для них склався регулярний сезон

В этом году Ибрагимович провел за Гэлакси 27 матчей, в которых забил 22 мяча и отдал 7 результативных передач. Напомним, что швед усилил калифорнийский клуб в марте, перейдя из английского Манчестер Юнайтед. В октябре ЛА Гэлакси Ибрагимовича бездарно проиграл Динамо Хьюстон и не попал в плей-офф МЛС.

Ранее Златан Ибрагимович становился чемпионом Нидерландов, Италии, Испании и Франции.

Теги
Мир Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Сборная Украины собралась в Киеве
    Збірна України — 12 нояб504 Сборная Украины собралась в Киеве
2
дн
:
14
час
:
44
мин
Казахстан
17:00
Латвия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук