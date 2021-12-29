Недавно Ибрагимович заявил, что прожил в Италии дольше, чем в Швеции. Конечно, Златан преувеличивает, но делает это для того, чтобы подчеркнуть свою связь с Апеннинами. Форвард стал одним из немногих, кто поиграл за каждого из трех китов Кальчо – Ювентус, Интер и Милан. Его семья действительно обожает столицу Ломбардии, однако даже не думает об окончательном переезде. Сейчас Ибра вынужден жить на две страны, ведь после его возвращения в Милан семья так и осталась в Стокгольме.

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Ибрагимович обожает Швецию. При первой же возможности он мчится на родину. Дело не только в семье – там Златан чувствует себя комфортно и уютно. Он понимает, что играть осталось считанные сезоны, поэтому даже не стал ломать процесс обучения своих детей. Более того, 39-летний нападающий со все большим размахом "пускает корни".

По размаху его со Златаном могут поспорить единицы. Его риторика узнаваема с первой фразы. Его действия не спутаешь ни с кем другим. Очевидно, что у Ибры есть огромные деньги, но то, как он их тратит, – высший пилотаж. "Никогда ничего не прошу для себя на Рождество – я сам Санта-Клаус", – несколько дней назад сказал швед и сразу доказал это делами.

Рыбалка и охота – две самые большие страсти Златана вне футбола. Теперь он сможет заниматься этим в собственных владениях. Ибрагимович купил себе почти тысячу гектаров леса. Угодья расположены вблизи города Оре, что у границы с Норвегией. Для семьи футболиста это место не новое – у них уже был здесь коттедж недалеко от горы Копперхилл. К слову, в этом же регионе любят проводить свой отдых члены шведской королевской семьи. Златан должен быть доволен.

Заметим, что новое приобретение не стало сверхценным, как можно было бы предположить. Ибрагимович заплатил сравнительно скромные 3 миллиона евро. Форвард завершил все бюрократические дела, вернувшись во Швецию после матча Милана против Лацио (3:2), который состоялся 23 декабря. Швед должен был получить лицензии на охоту и рыбалку. В дополнение он также получил разрешение на использование снегохода.

Когда все дела решены, уже ничто не помешает Златану начать заключительный этап восстановления после травмы. Ожидается, что в матче против Ювентуса 6 января Милану еще придется обходиться без своей главной звезды, но в дальнейшем он вернется в распоряжение тренерского штаба Стефано Пиоли. "Россонери" пока удавалось продолжать свою беспроигрышную серию и без Ибры на поле, но его вклад в нынешнее лидерство в Серии А нельзя преуменьшать. Да, швед сыграл лишь 6 матчей в чемпионате, но настрелял аж 10 голов. Болельщики жаждут продолжение. Пусть тысяча гектаров леса подождут.

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