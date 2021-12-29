Нещодавно Ібрагімовіч заявив, що прожив у Італії довше, ніж у Швеції. Звісно, Златан перебільшує, але робить це для того, щоб підкреслити свій зв'язок з Апеннінами. Форвард став одним із небагатьох, хто пограв за кожного із трьох китів Кальчо – Ювентус, Інтер та Мілан. Його сім'я справді обожнює столицю Ломбардії, однак навіть не думає про остаточний переїзд. Зараз Ібра змушений жити на дві країни, адже після його повернення у Мілан сім'я так і залишилася у Стокгольмі.

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Ібрагімовіч обожнює Швецію. За першої ж нагоди він мчить на батьківщину. Річ не лише у родині – там Златан почувається комфортно і затишно. Він розуміє, що грати залишилося лічені сезони, тому навіть не став ламати процес навчання власних дітей. Ба більше, 39-річний нападник з усе більшим розмахом "пускає коріння".

За розмахом его зі Златаном можуть посперечатися одиниці. Його риторика впізнавана з першої фрази. Його дії не сплутаєш ні з ким іншим. Очевидно, що в Ібри є величезні гроші, але те, як він їх витрачає, – найвищий пілотаж. "Ніколи нічого не прошу для себе на Різдво – я сам Санта-Клаус", – кілька днів тому сказав швед і відразу довів це справами.

Риболовля та полювання – дві найбільші пристрасті Златана поза футболом. Тепер він зможе займатися цим у власних володіннях. Ібрагімовіч купив собі майже тисячу гектарів лісу. Угіддя розташовані поблизу міста Оре, що біля кордону з Норвегією. Для сім'ї футболіста ця місцина не нова – у них уже був тут котедж неподалік від гори Копперхілл. До слова, в цьому ж регіоні полюбляють проводити свій відпочинок члени королівської родини Швеції. Златан повинен бути задоволений.

Зауважимо, що нове придбання не стало настільки коштовним, як можна було б передбачити. Ібрагімовіч заплатив порівняно скромні 3 мільйони євро. Форвард завершив усі бюрократичні справи, повернувшись у Швецію після матчу Мілана проти Лаціо (3:2), який відбувся 23 грудня. Швед мусив отримати ліцензії на полювання та риболовлю. На додачу він також отримав дозвіл на використання снігоходу.

Коли всі справи вирішені, вже ніщо не заважатиме Златану розпочати завершальний етап відновлення після травми. Очікується, що в матчі проти Ювентуса 6 січня Мілану ще доведеться обходитися без своєї головної зірки, але надалі він повернеться у розпорядження тренерського штабу Стефано Піолі. "Россонері" поки вдавалося продовжувати свою безпрограшну серію і без Ібри на полі, але його внесок у нинішнє лідерство в Серії А не можна применшувати. Так, швед зіграв лише 6 матчів у чемпіонаті, але настріляв аж 10 голів. Вболівальникам потрібне продовження. Нехай тисяча гектарів лісу зачекають.

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