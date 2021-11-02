Скандальный шведский форвард Златан Ибрагимович не упустил возможность похайповать на теме популярного сериала.

Златан в коллаборации с сенегальским блоггером Хаби Леймом сняли вирусный видеоролик по мотивам сериала "Игра в кальмара".

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На видео Хаби исполняет роль игрока, а футболист – надзирателя. Блогер хитро прошел одну из смертельных игр, изображенных в сериале, но Ибра считал иначе и "исключил" Хаби из соревнований только одним взглядом.

Лейм стал известен благодаря коротким видео, где парень высмеивает всевозможные лайфхаки и абсурдные ситуации.

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