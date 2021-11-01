"40 – только число, и это я всем хочу доказать. Пусть я не могу играть так, как делал это 5 или 10 лет назад, но сейчас я думаю прежде чем отдать пас или пробить по воротам. Я все еще могу заниматься своим любимым делом.

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Удивляет ли меня тот факт, что в 40 я играю на хорошем уровне? Когда ты лучший, это не удивляет. Мне нечего доказывать, но я не хочу жалеть, когда завершу карьеру, думая о том, я еще мог бы поиграть. Я буду продолжать до тех пор, пока буду испытывать страсть к игре. Или пока не станет ясно, что уже все.

Я не уверен, что Милан станет моим последним клубом в карьере. Я хочу играть как можно дольше, и если клуб примет решение отпустить меня, а я буду понимать, что готов продолжать, то я найду для себя новое место", – цитирует Златана GGFN.

Действующий контракт Ибры с Миланом рассчитан до лета 2022 года. В прошлом сезоне Серии А швед за 19 матчей наколотил 15 мячей.

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