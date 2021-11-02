Скандальний шведський форвард Златан Ібрагімовіч не втратив можливість похайпувати на темі популярного серіалу.

Златан у колаборації із сенегальським блогером Хабі Леймом зняли вірусний відеоролик за мотивами серіалу "Гра в кальмара".

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На відео Хабі виконує роль гравця, а футболіст – наглядача. Блогер хитро пройшов одну із смертельних ігор, які були зображені у серіалі, але Ібра вважав інакше та "виключив" Хабі зі змагань лише одним поглядом.

Лейм став відомим завдяки коротким відео, де хлопець висміює різноманітні лайфхаки та абсурдні ситуації.

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