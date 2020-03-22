Ибрагимович подумывает о завершении карьеры

Форвард Милана Златан Ибрагимович может окончательно прекратить выступления на профессиональном уровне.

Ибрагимович может завершить карьеру ближайшим летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Ранее сообщалось, что Милан планирует предложить продлить соглашение Златану. В свою очередь, швед ожидал кадрового усиления атаки "россонери".

К слову, Ибрагимович провел 8 матчей за Милан после своего возвращения, записав в свой актив 3 гола и ассист.

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