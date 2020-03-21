Четыре страны и огромные деньги, чтобы сбежать от коронавируса – Игуаин разработал хитрый план, как покинуть Италию

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин решил не ждать, пока пандемия коронавируса в Италии утихнет, и вернулся на родину.

Европой проносится пандемия коронавируса, который стал причиной переноса Евро-2020, Лиги чемпионов и Европы, остановки практически всех национальных чемпионатов. ВОЗ рекомендует максимальную социальную изоляцию как один из самых действенных способов противодействия массовому распространению заболевания. Особенно это актуально для Италии, которая среди стран "Старого света" пострадала от вируса больше всего.

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Несмотря на критическое состояние дел, в Серии А до сих пор нет единого мнения относительно футбольного сезона. Президент Лацио, который ушел на вынужденную паузу лидером, Клаудио Лотито хотел возобновить тренировки уже 23-го марта, но поддался беспощадной критики. Одним из первых выступил владелец Ювентуса Андреа Аньелли, назвав такое поведение безрассудным. Туринцев можно понять, ведь как минимум два игрока основы "бьянконери" уже пострадали – Блез Матюиди и Даниэле Ругани со своими женами сдали положительный тест. Вся команда на жестком карантине, но кое-кому удалось покинуть Италию. Криштиану Роналду покинул Апеннины еще до введения карантина и с тех пор находится в Португалии, а вот Гонсало Игуаину для возвращения на родину пришлось приложить немало усилий.

Аргентинца можно обвинять в безответственности. При таких условиях не стоит покидать Италию и подвергать опасности других людей. Но здесь уже надо знать отношение Пипиты к своей семье. Особенно к матери, которая в свое время уговорила форварда не завершать профессиональную карьеру. Еще Аурелио Де Лаурентис, когда Гонсало феерил в футболке Наполи, утверждал, что сила Гонсало скрыта в его особых отношениях с семьей. Поэтому Игуаин просто не мог оставаться в Турине без своих родных еще и в такой ситуации. Форвард Ювентуса скрупулезно подготовил "план побега". Частные самолеты, четыре страны, пересадки и все это за огромные деньги. Прежде всего, Игуаин сдал тест, который показал отрицательный результат. Именно это и определило его решение – обязательно лететь. Однако это тоже дело не из простых. Дело в том, что авиасообщение Италии с большинством стран отменено, поэтому нужно прорываться сквозь этот воздушный занавес. Гонсало обратился к компании Privatejetfinder, чтобы организовать поездку, которая влетела в копеечку.

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Первый перелет Игуаин совершил частным самолетом. Не личным, как в случае Роналду, но специально зафрахтованным. Путешествие во Францию ​​обошлась аргентинцу в сумму около 7 тысяч евро. Оттуда он отправился в Испанию – еще несколько тысяч евро, в зависимости от условий перелета. И уже на Пиренеях Гонсало сел на прямой рейс в Буэнос-Айрес. Билет по этому маршруту на регулярный рейс в бизнес-классе стоит 3,5 тысяч в евровалюте, но 32-летний нападающий, очевидно, снова выбрал частный перелет. В Privatejetfinder цена такой услуги может достичь до 200 тысяч, хотя стоит заметить, что действует система скидок за регулярное сотрудничество, что в случае с футболистами вполне реально. В любом случае, Игуаину пришлось сильно раскошелиться. Но еще не все испытания позади – теперь Гонсало могут посадить на карантин, и надеяться только на негативные результаты теста в Италии очень сомнительна идея.

Многим поступок форварда покажется легкомысленным и эгоистичным. Но стоит взглянуть на ситуацию с другой стороны. Это очередное доказательство, что Гонсало – семейный человек, и он готов идти на потери и риски ради близких. В конце концов, неизвестно, завершится ли карантин в начале апреля, а ради матери, которая до сих пор не чувствует себя здоровой после пережитого инсульта, Пипита готов практически на что угодно.

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