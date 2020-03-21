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Мальдини и его сын заразились коронавирусом

22:19 74 Читати українською
Мальдини и его сын заразились коронавирусом
Паоло Мальдини / Фото из открытых источников

Экс-одноклубник Андрея Шевченко Паоло Мальдини с сыном стали первыми жертвами коронавируса в миланском клубе.

Легендарный в прошлом игрок Милана Паоло Мальдини, который сейчас работает техническим директором клуба, подхватил коронавирус, сообщает официальный сайт команды.

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Экс-футболист сдал тест и результат оказался положительным. Его сын Даниэль, нападающий Милана, также сдал положительный тест на вирус. Паоло и Даниэль в течение двух последних недель находились дома, без контакта с другими и чувствуют себя хорошо. Отныне они будут оставаться на карантине до полного клинического выздоровления.

К слову, Мальдини стал первым представителем Милана, который заразился коронавирусом.

Ранее стало известно, что опасную болезнь обнаружили у форварда Ювентуса Пауло Дибалы и его невесты.

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