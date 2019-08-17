Ибрагимович поблагодарил врача, который спас его карьеру

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович вспомнил, как врач Фу спас ему карьеру, прооперировав колено.

Златан Ибрагимович в своем Twitter поблагодарил хирургу, который спас его карьеру после травмы в матче 1/4 финала Лиги Европы против Андерлехта.

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"Все говорили, что все кончено, но доктор Фу сказал: "Нет". Спасибо", – написал швед и добавил фотографию.

Из-за травмы Ибрагимович не смог принять участие в тяжелом полуфинале против Сельты и финале против Аякса. Манкунианцы победили в Лиге Европы, по иронии судьбы, именно в Швеции.

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