Защитник Черноморца забил фантастический гол а-ля Ибрагимович

В Первой лиге также умеют забивать шедевральные голы, что доказал защитник Черноморца Виталий Гошкодеря.

В матче 2 тура Первой лиги Черноморец дома уверенно победил Горняк-Спорт (3:1). Настоящим украшением поединка стал гол защитника Виталия Гошкодери.

Первая лига: Металлист 1925 потерял очки, Черноморец одержал вторую победу, Минай взял первый балл

После подачи с углового футболист в стиле Златана Ибрагимовича пробил пяткой и попал в дальний от себя угол ворот.

Одесситы завоевали максимум очков после стартовых двух туров и уверенно начали путь к возвращению в УПЛ.