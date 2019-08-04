toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Первая лига
ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ ШАХТЕР - КАРПАТЫ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Защитник Черноморца забил фантастический гол а-ля Ибрагимович

12:16 137 Читати українською
Защитник Черноморца забил фантастический гол а-ля Ибрагимович
Виталий Гошкодеря / Евгений Музыка

В Первой лиге также умеют забивать шедевральные голы, что доказал защитник Черноморца Виталий Гошкодеря.

 

В матче 2 тура Первой лиги Черноморец дома уверенно победил Горняк-Спорт (3:1). Настоящим украшением поединка стал гол защитника Виталия Гошкодери.

Первая лига: Металлист 1925 потерял очки, Черноморец одержал вторую победу, Минай взял первый балл

После подачи с углового футболист в стиле Златана Ибрагимовича пробил пяткой и попал в дальний от себя угол ворот.

Одесситы завоевали максимум очков после стартовых двух туров и уверенно начали путь к возвращению в УПЛ.

blog_ava
Львов – Динамо: Киев развивает новый почерк, неожиданная персона матча, ответ Брюгге, от которого веет удовольствием
01:43
3197
Теги
Видеоновости Первая лига Черноморец - Горняк-Спорт Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Виталий Гошкодеря Виталий Гошкодеря Черноморец Черноморец Горняк-Спорт Горняк-Спорт
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
22
мин
Ливерпуль
17:00
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук