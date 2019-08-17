toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
БАВАРІЯ АТЛЕТІК - БАРСЕЛОНА ЗБІРНА УКРАЇНИ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Ібрагімовіч подякував лікарю, який врятував його кар'єру

12:59 404 Читать на русском
Ібрагімовіч подякував лікарю, який врятував його кар'єру
Златан Ібрагімовіч / ФК Лос-Анджелес Гелаксі

Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч пригадав, як лікар Фу врятував йому кар'єру, прооперувавши коліно.

Златан Ібрагімовіч у своєму Twitter подякував хірургу, який врятував його кар'єру після травми у матчі 1/4 фіналу Ліги Європи проти Андерлехта.

Захисник Чорноморця забив фантастичний гол п'ятою а-ля Ібрагімовіч

"Всі говорили, що все скінчено, але лікар Фу сказав: "Ні". Дякую", – написав швед і додав світлину.

Через травму Ібрагімовіч не зміг взяти участі у важкому півфіналі проти Сельти та фіналі проти Аякса. Манкуніанці тріумфували в Лізі Європи, за іронією долі, саме у Швеції.

"Я тут не для того, щоб розслаблятися". Златан Ібрагімовіч розриває МЛС – і це у 37 років!

blog_ava
Коутінью переходить у Баварію – клуби анонсували трансфер
00:25
2405
Теги
Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі Світ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ворскла – СК Дніпро-1, Десна – Колос: анонс матчів УПЛ
    Україна — 08:001347 Ворскла – СК Дніпро-1, Десна – Колос: анонс матчів УПЛ
16
хв
Арсенал
14:30
Бернлі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук