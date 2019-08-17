Ібрагімовіч подякував лікарю, який врятував його кар'єру

Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч пригадав, як лікар Фу врятував йому кар'єру, прооперувавши коліно.

Златан Ібрагімовіч у своєму Twitter подякував хірургу, який врятував його кар'єру після травми у матчі 1/4 фіналу Ліги Європи проти Андерлехта.

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"Всі говорили, що все скінчено, але лікар Фу сказав: "Ні". Дякую", – написав швед і додав світлину.

Через травму Ібрагімовіч не зміг взяти участі у важкому півфіналі проти Сельти та фіналі проти Аякса. Манкуніанці тріумфували в Лізі Європи, за іронією долі, саме у Швеції.

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