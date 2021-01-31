Форвард Милана Златан Ибрагимович продолжает удивлять футбольный мир в свои 39 лет.

Накануне Милан обыграл Болонью (2:1), а уже 31 января команда приступила к тренировкам, украшением которых стал шедевр Златана.

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"Россонери" отрабатывали игру при стандартах. Когда пошла подача, Ибрагимович оказался на дальней штанге и в эффектном прыжке забил мяч. "Ниндзя", – коротко, но лаконично подписал свой шедевр 39-летний форвард в Twitter.

К слову, в текущем сезоне Златан демонстрирует фантастические показатели – 14 голов и 2 ассиста в 16 поединках за Милан.

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