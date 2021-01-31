Форвард Мілана Златан Ібрагімовіч продовжує дивувати футбольний світ у свої 39 років.

Напередодні Мілан обіграв Болонью (2:1), а вже 31 січня команда приступила до тренувань, окрасою яких став шедевр Златана.

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"Россонері" відпрацьовували гру при стандартах. Коли пішла подача, Ібрагімовіч опинився на дальній стійці та в ефектному стрибку забив м'яч. "Ніндзя", – коротко, але лаконічно підписав свій шедевр 39-річний форвард у своєму Twitter.

До слова, в поточному сезоні Златан демонструє фантастичні показники – 14 голів та 2 асисти у 16 поєдинках за Мілан.

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