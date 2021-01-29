Конфликт Златана Ибрагимовича и Лукаку не остался без внимания дисциплинарных органов.

Оба нападающих получили дисквалификацию на один матч Кубка Италии, сообщает Sky Sport Italy.

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Звезды Милана и Интера едва не спровоцировали драку в поединке четвертьфинала. Рефери ограничился желтыми карточками, но комиссия дополнительно рассмотрела инцидент. Лукаку не сыграет в матче полуфинала против Ювентуса, а Ибрагимович будет отбывать наказание уже в следующем розыгрыше. Не поможет "нерадзурри" и Ашраф Хакими, который перебрал желтых.

Добавим, что другую пару полуфиналистов Кубка Италии 2020/21 сформировали Наполи и Аталанта.

Ібрагімовіч та Лукаку йшли до конфлікту ще з Манчестера – усі епізоди дуелі, яка вибухнула матюками в дербі Мілана