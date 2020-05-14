Ибрагимович оштрафован за незаконное управление Ferrari стоимостью 1,6 млн евро

Нападающий Милана Златан Ибрагимович получил определенные неудобства из-за несоблюдения требований шведского законодательства.

Напомним, 38-летний Ибра на время карантина в Италии отправился в Швецию, где поддерживал форму вместе с местной командой Хаммарбю, за которую даже сыграл в товарищеском матче.

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В субботу, 9 мая, Златан носился по Стокгольму на роскошном Ferrari Monza SP2. Таких автомобилей в мире не так много – около 500 единиц, каждая из которых стоит 1,6 млн евро. Как оказалось, срок лицензии на автомобиль истек еще 30 марта, поэтому форвард Милана не имел права кататься на нем по улицам города, а мог доехать только до ближайшего представительства инспекции.

Штраф за такое нарушение составляет от 1200 до двух тысяч шведских крон (113 – 190 евро), сообщает Sportbladet.

Напомним, в начале этого года Ибра подписал контракт с Миланом, но уже летом может покинуть итальянский клуб, за который успел сыграть 10 матчей, в которых забил 4 гола.

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