Ібрагімовіч оштрафований за незаконне керування Ferrari вартістю 1,6 млн євро

Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч отримав певні незручності через недотримання вимог шведського законодавства.

Нагадаємо, 38-річний Ібра на час карантину в Італії вирушив до Швеції, де підтримував форму разом з місцевою командою Хаммарбю, за яку навіть зіграв у товариському матчі.

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У суботу, 9 травня, Златан гасав Стокгольмом на розкішному Ferrari Monza SP2. Таких автомобілів у світі не так багато – близько 500 одиниць, кожна з яких коштує 1,6 млн євро. Як виявилося, термін ліцензії на автомобіль сплив ще 30 березня, відтак, форвард Мілана не мав права кататися на ньому вулицями міста, а міг доїхати лише до найближчого представництва інспекції.

Штраф за таке порушення складає від 1200 до двох тисяч шведських крон (113 – 190 євро), повідомляє Sportbladet.

Нагадаємо, на початку цього року Ібра підписав контракт з Міланом, але вже влітку може покинути італійський клуб, за який встиг зіграти 10 матчів, у яких забив 4 голи.

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