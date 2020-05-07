Ибрагимович ненавидел только четырех одноклубников за всю карьеру – звезда ПСЖ в черном списке

Защитник Лос-Анджелес Гэлакси Микаэль Сиани вспомнил свой разговор со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем, когда тот выступал за американский клуб.

"Я говорил со Златаном о его отношениях с бывшим тренером ПСЖ Лораном Бланом. Он сказал, что между ними все было хорошо. В ПСЖ он не любил Кавани. Ибра сказал мне, что за всю карьеру он встречал четырех футболистов, которых ненавидит. Один из них – Кавани", – цитирует Сиани RMC Sport.

ПСЖ летом переживет неизбежную революцию – парижане потеряют двух символов новой эпохи

Напомним, Ибрагимович выступал за ПСЖ с 2012 по 2016 годы. За этот период шведский форвард четыре раза выиграл чемпионат Франции, дважды – национальный Кубок и по три раза Суперкубок и Кубок Лиги.

Кавани присоединился к парижан в 2013 году и до сих пор выступает за клуб. С тех пор уругваец сыграл за ПСЖ 301 матч, забив 200 голов. Эдинсон является лучшим бомбардиром в истории французского клуба. Предыдущим рекордсменом, кстати, был Ибрагимович (156 голов).

ПСЖ був суперклубом задовго до ери шейхів – фанати саботують Неймара і Мбаппе та назвали легендою скромного ремісника