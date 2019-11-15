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Ибрагимович определился, где хочет завершить карьеру, – тренер Лос-Анджелес Гэлакси

12:12 104 Читати українською
Ибрагимович определился, где хочет завершить карьеру, – тренер Лос-Анджелес Гэлакси
Златан Ибрагимович / Sky Sports

Главный тренер Лос-Анджелес Гэлакси Гильермо Баррос Скелотто рассказал, где звездный экс-форвард команды Златан Ибрагимович хочет завершить карьеру.

"Златан не знает, что делать сейчас. Он прекрасный футболист, но я не знаю, каким будет его следующий шаг.

Ибрагимович переходит в Милан, – глава МЛС

Возможно, он закончит карьеру в Неаполе или в Милане. Я не знаю, куда он отправится, но он заслуживает и хочет закончить свою карьеру в Италии", – поделился Скелотто в эфире Radio Kiss Kiss.

Напомним, Ибрагимович разорвал контракт с Лос-Анджелес Гэлакси по обоюдному согласию. 38-летний форвард присоединился к клубу с МЛУ весной 2018. За это время швед провел 53 матча, в которых забил 52 гола и отдал 17 ассистов.

Ибрагимович официально покинул Лос-Анджелес Гэлакси, попрощавшись эпическим заявлением

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