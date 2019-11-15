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Ібрагімовіч визначився, де хоче завершити кар'єру, – тренер Лос-Анджелес Гелаксі

12:12 524 Читать на русском
Ібрагімовіч визначився, де хоче завершити кар'єру, – тренер Лос-Анджелес Гелаксі
Златан Ібрагімовіч / Sky Sports

Головний тренер Лос-Анджелес Гелаксі Гільєрмо Баррос Скелотто розповів, де зірковий екс-форвард команди Златан Ібрагімовіч прагне завершити кар'єру.

"Златан не знає, що робитиме зараз. Він прекрасний футболіст, але я не знаю, яким буде його наступний крок.

Ібрагімовіч переходить в Мілан, – очільник МЛС

Можливо, він закінчить кар'єру в Неаполі або в Мілані. Я не знаю, куди він вирушить, але він заслуговує і хоче закінчити свою кар'єру в Італії", – поділився Скелотто в ефірі Radio Kiss Kiss.

Нагадаємо, Ібрагімовіч розірвав контракт із Лос-Анджелес Гелаксі за обопільною згодою. 38-річний форвард приєднався до клубу з МЛС весною 2018-го. За цей час швед провів 53 матчі, в яких забив 52 голи та віддав 17 асистів.

Ібрагімовіч офіційно покинув Лос-Анджелес Гелаксі, попрощавшись епічною заявою

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Теги
Світ Трансфери Чемпіонату Італії Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Італія Трансфери Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі
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