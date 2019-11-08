toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - СЕНТ-ЭТЬЕН ДИНАМО ЗАГРЕБ - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИГА ЕВРОПЫ

Ибрагимович переходит в Милан, – глава МЛС

08:57 75 Читати українською
Ибрагимович переходит в Милан, – глава МЛС
Златан Ибрагимович / Фото The Sun

Глава МЛС Дон Гарбер однозначно заявил о будущем скандального шведского форварда Златана Ибрагимовича.

"Златан – интересный персонаж. С ним не соскучишься, он захватывает. Нам нужны такие яркие ребята, которым в свое время был Бекхэм. Златану 38, он переходит в Милан, в один из топ-клубов мира.

Зозуля и Ибрагимович стали бы крутым дуэтом в Альбасете, – испанский журналист

За последние два года он едва не побил рекорды по голам, за ним интересно следить как на поле, так и за его пределами. Он не дает скучать, и я хотел бы, чтобы он вернулся. Но это уже зависит от Гэлакси.

Я наслаждался моментами с участием Златана, особенно когда в разговоре со мной он говорил о себе в третьем лице", – цитирует Гарбер ESPN.

Напомним, 38-летний швед уже выступал в Милане (2010-2012 годы). Последние два сезона Златан защищал цвета Лос-Анджелес Гэлакси.

"Я тут не для того, щоб розслаблятися". Златан Ібрагімовіч розриває МЛС – і це у 37 років!

blog_ava
Александрия – Сент-Этьен – 2:2 – видео голов и обзор матча
00:27
2310
Теги
Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси Трансферы Милана Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Милан Милан Италия МЛС Трансферы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
9
мин
Металлист 1925
18:30
Балканы
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук