Ибрагимович обсудил возможность возобновления карьеры в сборной Швеции с наставником команды
Форвард Милана Златан Ибрагимович может вернуться в национальную сборную Швеции.
Наставник сборной Швеции Янне Андерсон обратился к Златану Ибрагимовичу с предложением вернуться в национальную команду, сообщает Aftonbladet.
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"Златан допустил свое возвращение в сборную, и мне было важно как можно быстрее с ним встретиться и все обсудить. Я рад, что встреча удалось организовать так быстро. Она прошла очень плодотворно, мы договорились продолжить диалог", – приводит издание слова Андерсона.
"Я ответил: "Дай мне время, я подумаю". Но это должно идти от него. Потому что, если он думает, что я отвлекаю – тогда мне это неинтересно. Если он думает, что я могу что-то привнести – тогда я подумаю" , – рассказал о своем решении Ибрагимович.
Отметим, что последний раз форвард сыграл за сборную Швеции на Евро-2016. В общем, Златан провел 116 матчей в составе национальной команды, записав в свой актив 62 гола.
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