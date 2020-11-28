Наставник збірної Швеції Янне Андерсон звернувся до Златана Ібрагімовіча із пропозицією повернутись у національну команду, повідомляє Aftonbladet.

Ібрагімовіч повернув собі звання найкращого гравця Швеції – Златан прокоментував перемогу у фірмовому стилі

"Златан допустив своє повернення в збірну, і мені було важливо якомога швидше з ним зустрітися і все обговорити. Я радий, що зустріч вдалося організувати так швидко. Вона пройшла дуже плідно, ми домовилися продовжити діалог", – наводить видання слова Андерсона.

"Я відповів: "Дай мені час, я подумаю". Але це повинно йти від нього. Тому що, якщо він думає, що я відволікаю – тоді мені це нецікаво. Якщо він думає, що я можу щось привнести – тоді я подумаю", – розповів про своє рішення Ібрагімовіч.

Відзначимо, що востаннє форвард зіграв за збірну Швеції на Євро-2016. Загалом Златан провів 116 матчів у складі національної команди, записавши до свого активу 62 голи.

Лемпард скидатиме з вершини Моурінью, важкі виїзди Інтера та МЮ, дербі для Наполі після смерті Марадони – анонс вікенду