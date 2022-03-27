"Это политические награды. На роль победителя им всегда нужен "Мистер Совершенство".

Ибрагимович осторожно прокомментировал войну России против Украины: "Я за мир и любовь"

Если говорите все, что вы на самом деле думаете, то не сможете получить эту награду. Им гораздо легче отдать приз мистеру Хорошему Парню. Впрочем, для меня это ничего не меняет, я не стал от этого лучше или хуже", – заявил Ибрагимович в интервью Bild.

Напомним, "Золотой мяч-2021" выиграл Лионель Месси, хотя многие эксперты и фанаты отдавали предпочтение Роберту Левандовски.

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