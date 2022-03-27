Ибрагимович объяснил, почему никогда реально не претендовал на "Золотой мяч"
Нападающий Милана Златан Ибрагимович убежден, что организаторы "Золотого мяча" далеко не всегда руководствуются футбольными достижениями.
"Это политические награды. На роль победителя им всегда нужен "Мистер Совершенство".
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Если говорите все, что вы на самом деле думаете, то не сможете получить эту награду. Им гораздо легче отдать приз мистеру Хорошему Парню. Впрочем, для меня это ничего не меняет, я не стал от этого лучше или хуже", – заявил Ибрагимович в интервью Bild.
Напомним, "Золотой мяч-2021" выиграл Лионель Месси, хотя многие эксперты и фанаты отдавали предпочтение Роберту Левандовски.
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