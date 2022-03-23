Ибрагимович осторожно прокомментировал войну России против Украины: "Я за мир и любовь"
Нападающий Милана Златан Ибрагимович высказался о войне в нашей стране, не упомянув о том, кто является агрессором.
"Сложно говорить о войне. Я за мир и любовь, через футбол хочу распространять свое послание и свою энергию. Это то, что мы должны делать.
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То, что сейчас случилось – трагедия. Такого не должно быть, в 2022 году мы все должны уметь решать проблемы нормальным путем, а не войной", – цитирует Ибрагимовича TMW.
Напомним, на 28-й день полномасштабного позорного вторжения России Украина продолжает мужественно защищать свои территории, а на некоторых участках фронта контратакует, уничтожая врага.
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