Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч переконаний, що організатори "Золотого м'яча" далеко не завжди керуються футбольними здобутками.

"Це політичні нагороди. На роль переможця їм завжди потрібен "Містер Ідеальність".

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Якщо говорите все, що насправді думаєте, то не зможете отримати цю нагороду. Їм значно легше віддати приз містеру Гарному Хлопцю. Втім, для мене це нічого не змінює, я не став від цього кращим чи гіршим", – заявив Ібрагімовіч в інтерв'ю Bild.

Нагадаємо, "Золотий м'яч-2021" виграв Ліонель Мессі, хоча багато експертів і фанатів віддавали перевагу Роберту Лєвандовскі.

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