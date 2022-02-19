"Я слишком сильно люблю Галлиани. Когда я был в Барселоне, то разочаровался, мне не хватало адреналина. Адриано позвонил мне и сказал: "Ты вернешься в Италию и будешь играть за Милан". Он пришел ко мне домой и сказал, что не встанет с дивана, пока я не соглашусь. Галлиани джентльмен, с ним и Берлускони я снова был счастлив. В конце концов, дела пошли хорошо, мы выиграли Серию А.

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Впрочем, когда я ушел из Милана, то был очень зол на Адриано. Мы не разговаривали друг с другом восемь месяцев. Я велел ему продать всю команду, но не меня. Летом он объяснил ситуацию, и меня продали в ПСЖ. Я был недоволен", – рассказал Ибрагимович в комментарии Sky Italy.

Добавим, что 40-летний швед считается одним из главных пилигримов футбола. Нападающий успел поиграть за 9 разных клубов – Мальме, Аякс, Ювентус, Интер, Милан, Барселона, ПСЖ, МЮ и ЛА Гэлакси.

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