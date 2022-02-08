Ибрагимович не может помочь Милану на поле из-за воспаления ахилла, но это не мешает ему тренировать другие группы мышц.

Ибрагимович сам определит продолжение своей карьеры – Милан не прочь оставить ветерана до 41 года

Златан в своих соцсетях опубликовал видео, как он эффектно качает пресс, оседлав боксерскую грушу. "Терпение", – подписал пост нападающий.

В нынешнем сезоне Ибрагимович провел за Милан 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал две голевые передачи.

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