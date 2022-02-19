"Я надто сильно люблю Галліані. Коли я був у Барселоні, то розчарувався, мені бракувало адреналіну. Адріано зателефонував мені і сказав: "Ти повернешся в Італію і будеш грати за Мілан". Він прийшов до мене додому і сказав, що не встане з дивана, допоки я не погоджусь. Галліані джентльмен, з ним і Берлусконі я знову був щасливий. Зрештою, справи пішли добре, ми виграли Серію А.

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Втім, коли я пішов з Мілана, то був дуже злий на Адріано. Ми не розмовляли один з одним вісім місяців. Я сказав йому продати всю команду, але не мене. Влітку він пояснив ситуацію, і мене продали до ПСЖ. Я був незадоволений", – розповів Ібрагімовіч у коментарі Sky Italy.

Додамо, що 40-річний швед вважається одним з головних пілігримів футболу. Нападник встиг пограти за 9 різних клубів – Мальме, Аякс, Ювентус, Інтер, Мілан, Барселона, ПСЖ, МЮ та ЛА Гелаксі.

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