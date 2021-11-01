"40 – лише число, і це я всім хочу довести. Нехай я не можу грати так, як робив це 5 чи 10 років тому, але зараз я думаю перш ніж віддати пас або пробити по воротах. Я все ще можу займатися своєю улюбленою справою.

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Чи дивує мене той факт, що у 40 я граю на хорошому рівні? Коли ти найкращий, то це не дивує. Мені нема чого доводити, але я не хочу шкодувати, коли завершу кар'єру, думаючи про те, я ще міг би пограти. Я продовжуватиму доти, доки відчуватиму пристрасть до гри. Або поки не стане зрозуміло, що вже все.

Я не впевнений, що Мілан стане моїм останнім клубом у кар'єрі. Я хочу грати якомога довше, і якщо клуб ухвалить рішення відпустити мене, а я розумітиму, що готовий продовжувати, то я знайду для себе нове місце", – цитує Златана GGFN.

Чинний контракт Ібри з Міланом розрахований до літа 2022-го. У минулому сезоні Серії А швед за 19 матчів наколотив 15 м'ячів.

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